Гройсман заверил, что Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе до понедельника

Сейчас закон находится в Верховной Раде Украины, однако вскоре он будет подан на подпись глава парламента Андрею Парубию, а затем отправится к президенту. Такое мнение в четверг, 5 октября, во время селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы, высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства отметил, что сейчас Кабинет министров переходит к практическому внедрению тотального перерасчета пенсий для более чем девяти миллионов украинских пенсионеров. Это достаточно масштабная работа, которую нам нужно провести в максимально сжатые сроки, - подчеркнул премьер, высказал уверенность, что до 9 августа закон будет подписан.

Он также рассказал, что вчера говорил с президентом и тот пообещал подписать закон, который даст возможность начать со следующей недели выплату пенсий украинским пенсионерам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ВР приняла во втором чтении правительственный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Так, предусматривается повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года. Документом предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года. Вместе с тем застрахованное лицо вправе самостоятельно определить свой пенсионный возраст.