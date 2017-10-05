11:58 05.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заявил о необходимости сформировать законодательство об инновационных парках

Глава украинского правительства Владимир Гройсман призвал сформировать законодательство об инновационных парках, увеличить финансирование науки и образования, а также повысить эффективность его использования.

Гройсман заявил о необходимости сформировать законодательство об инновационных парках

Соответствующее заявление Гройсман сообщил в ходе Киевского международного экономического форума.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день очень важен фактор развития национальной экономики по формированию индустриальных парков. Поэтому, в настоящее время необходимо сформировать полноценное законодательство, отметил глава Кабмина.

Также Владимир Гройсман подчеркнул, что Кабинет министров Украины впервые включил в государственный бюджет на 2018 год Фонд по поддержке инноваций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер страны сегодня акцентировал внимание на подготовке техники ЖКХ к зимнему периоду. Так, украинский правительственный глава Владимир Гройсман уже распорядился подготовить технику к работе в зимний период. 


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