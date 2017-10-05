Гройсман заявил о необходимости сформировать законодательство об инновационных парках

Соответствующее заявление Гройсман сообщил в ходе Киевского международного экономического форума.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день очень важен фактор развития национальной экономики по формированию индустриальных парков. Поэтому, в настоящее время необходимо сформировать полноценное законодательство, отметил глава Кабмина.

Также Владимир Гройсман подчеркнул, что Кабинет министров Украины впервые включил в государственный бюджет на 2018 год Фонд по поддержке инноваций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер страны сегодня акцентировал внимание на подготовке техники ЖКХ к зимнему периоду. Так, украинский правительственный глава Владимир Гройсман уже распорядился подготовить технику к работе в зимний период.