Гройсман заявил о необходимости сформировать законодательство об инновационных парках

Глава украинского правительства Владимир Гройсман призвал сформировать законодательство об инновационных парках, увеличить финансирование науки и образования, а также повысить эффективность его использования.
Соответствующее заявление Гройсман сообщил в ходе Киевского международного экономического форума.
По словам премьер-министра, на сегодняшний день очень важен фактор развития национальной экономики по формированию индустриальных парков. Поэтому, в настоящее время необходимо сформировать полноценное законодательство, отметил глава Кабмина.
Также Владимир Гройсман подчеркнул, что Кабинет министров Украины впервые включил в государственный бюджет на 2018 год Фонд по поддержке инноваций.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер страны сегодня акцентировал внимание на подготовке техники ЖКХ к зимнему периоду. Так, украинский правительственный глава Владимир Гройсман уже распорядился подготовить технику к работе в зимний период.