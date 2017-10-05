14:50 05.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Европарламент принял резолюцию о правах человека в Крыму

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о правах человека на оккупированном Российской Федерацией полуострове Крым. В частности, они осуждают приговоры против Умерова и Чейгоза, а также Семены

Европарламент принял резолюцию о правах человека в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Отметим, что эти приговоры являются серьезными нарушениями их прав человека и должны быть отменены. В связи с этим евродепутаты потребовали немедленного освобождения Умерова и Чейгоза, а также отмены обвинений против Семены.

"Реальность репрессий и применение законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме привели к серьезному ухудшению ситуации с правами человека на Крымском полуострове", - заявили в Европарламенте.

При этом депутаты уверяют, что основные свободы граждан не гарантированы. К примеру, аннексия Крыма со стороны РФ является незаконной и нарушает международное право и европейские соглашения, подписанные как РФ, так и Украиной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за три года оккупации Крыма зафиксировано 44 нападения на журналистов. Оккупированный Крым является территорией, которая входит в Топ-пять худших территорий в мире для работы журналистов.


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