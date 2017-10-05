10:15 05.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в четверг рассмотрят законопроектов о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины в четверг, 5 октября 2017 года, планирует включить в повестку дня законопроектов о реинтеграции Донбасса.

Депутаты в четверг рассмотрят законопроектов о реинтеграции Донбасса

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Согласно документу, сегодня народные депутаты также, будет рассмотрен проект Закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, во втором чтении будет рассматриваться проект Закона об электронных доверительных услугах (повторное второе чтение) и проект Закона об основах обеспечения кибербезопасности Украины (повторное второе чтение).

Депутаты также рассмотрят проект Постановления об определении представителя ВР в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, проект закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" вчера был зарегистрирован в парламенте.


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