Депутаты в четверг рассмотрят законопроектов о реинтеграции Донбасса

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Согласно документу, сегодня народные депутаты также, будет рассмотрен проект Закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, во втором чтении будет рассматриваться проект Закона об электронных доверительных услугах (повторное второе чтение) и проект Закона об основах обеспечения кибербезопасности Украины (повторное второе чтение).

Депутаты также рассмотрят проект Постановления об определении представителя ВР в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, проект закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" вчера был зарегистрирован в парламенте.