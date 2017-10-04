Законопроект о реинтеграции Донбасса внесен в ВР

Согласно документу, проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях зарегистрировано по №7163 от 4 октября 2017 года.

Отметим, что законопроект определен Президентом как неотложный

Сейчас текст документа и пояснительной записки к нему не обнародованы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", законопроект "О стратегии восстановления территориальной целостности, освобождения Донбасса" рассмотрят депутаты в зале ВР.