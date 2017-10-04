14:42 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроект о реинтеграции Донбасса внесен в ВР

Президент Петр Порошенко внесет в Верховную Раду два законопроекта о Донбассе. Соответствующие ведения стали известны с сайта парламента.

Законопроект о реинтеграции Донбасса внесен в ВР

Согласно документу, проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях зарегистрировано по №7163 от 4 октября 2017 года.

Отметим, что законопроект определен Президентом как неотложный

Сейчас текст документа и пояснительной записки к нему не обнародованы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", законопроект "О стратегии восстановления территориальной целостности, освобождения Донбасса" рассмотрят депутаты в зале ВР.


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