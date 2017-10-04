Законопроект о реинтеграции Донбасса сегодня рассмотрят на комитете по нацбезопасности

Соответствующие заявление сообщил секретарь комитета ВР Иван Винник.

По его словам, глава украинского государства Петр Порошенко уже воспользовался своим правом рассмотреть законопроект в сессионном зале. Также народный депутат Украины подчеркнул, что в случае принятия законопроекта Украина признает Россию агрессором на официальном уровне.

Кстати, этот документ предусматривает политико-дипломатические методы восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Кроме того, он также не исключают силовую составляющую.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", проекта о реинтеграции Донбасса может был внесен на голосование 5 октября. Администрация президента Украины предлагает продлить действие закона об особом статусе Донбасса на год.