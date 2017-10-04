ВР ратифицирует ряд договоров с Хорватией и США

Об этом видно из сегодняшнего парламентского регламента.

Договор планируют ратифицировать без дополнительных прений с поддержкой в большинство голосов. Депутаты также обменяются нотами о продлении сотрудничестве в сфере науки и технологий.

Ранее ВР приняла пенсионную реформу, которая позволит увеличить пенсию более чем девяти млн украинским пенсионерам. В проекте также предусмотрена новая система начисления рабочего стажа.

Однако все еще остается нерешенным вопрос с судебной реформой, утверждением нового главы НБУ и Антикоррупционным судом. Реформа украинского рынка земли покамест остается "замороженным" вопросом.

Напомним, что большинство этих реформ Украины обязана принять согласно соглашению с МВФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Европе будут очень тщательно следить за процессов избрания уполномоченного Верховной Рады по правам человека.