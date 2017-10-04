В Нидерландах министр обороны ушла в отставку из-за гибели миротворцев в Мали

Такое решение она приняла после того, как стало известно об ошибках ее ведомства во время организации работы миссии Организации объединенных наций в Мали. Как сообщает Reuters, на прошлой неделе Комитет безопасности опубликовал свои выводы об инциденте, который произошел 6 июня 2016 года.

Тогда в результате минометного обстрела погибли двое солдат. Еще один солдат получил ранение. После расследования комитет пришел к выводу, что министерство поставило безопасность и медицинские стандарты ниже достижения стратегических целей.

В связи с чем Хенис во время дебатов в парламенте заявила о своей отставке, а также заверила, что в Нидерландах должны были смениться коалиция и правительство.

Хенис такое отметила, что генерал Том Миддендорп, глава вооруженных сил Нидерландов, также уйдет в отставку в ответ на жесткий вывод Комитета безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, голландцы, которые сначала предоставляли вертолеты "Апачи" малийской миротворческой миссии, снижают уровень своего участия в этой миссии.