В Минобороны просят еще 100 миллионов на безопасность складов

Соответствующие сведения сообщили в Минобороны.

Как отмечается, в проекте 2018 года на нужды Минобороны предлагается выделить 334,2 млн гривен. Кроме того, эти средства также пойдут на программу утилизации боеприпасов и других составляющих.

В то же время в ответе на запрос в ведомстве подчеркнули, что дополнительная потребность на эту программу в 2018 году составляет 100 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Минобороны показали новый маскировочный костюм для украинских военнослужащих. Изделие будет позиционироваться как снайперское, однако оно входит в боевой специальный комплект, и его будут выдавать военнослужащим согласно их специальности.