10:19 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100175376:labazovych

В Минобороны просят еще 100 миллионов на безопасность складов

В Министерстве обороны Украины предлагают увеличить финансирование утилизации боеприпасов и обеспечения безопасности арсеналов на 13% или 100 млн гривен в проекте госбюджета на следующий год.

В Минобороны просят еще 100 миллионов на безопасность складов

Соответствующие сведения сообщили в Минобороны.

Как отмечается, в проекте 2018 года на нужды Минобороны предлагается выделить 334,2 млн гривен. Кроме того, эти средства также пойдут на программу утилизации боеприпасов и других составляющих.

В то же время в ответе на запрос в ведомстве подчеркнули, что дополнительная потребность на эту программу в 2018 году составляет 100 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  Минобороны показали новый маскировочный костюм для украинских военнослужащих. Изделие будет позиционироваться как снайперское, однако оно входит в боевой специальный комплект, и его будут выдавать военнослужащим согласно их специальности.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив