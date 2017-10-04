В Минагрополитики появилась новая вакансия

Ассоциация фермеров Украины единогласным решением предложила Кабмину кандидатуру Шеремета Виктора Васильевича на должность ответственного по вопросам фермерского хозяйства в Украине.

Сегодня правительство утвердило его должность, чиновник приступит к работе уже со следующей недели.

Ранее в Кабмине заявили, что в новом проекте бюджета на сельское хозяйство будет выделено дополнительно один млрд гривен.

В ЕС недавно приняли новое законодательство дающее украинской пшеничной, мясо-молочной и животноводческой промышленности дополнительные преференции на европейских рынках.

Такие меры позволят украинской аграрной продукции не только почувствовать конкуренцию со стороны европейских аграриев, но и зарекомендовать себя на западных рынках.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины на заседании утвердил концепцию развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственных операций в Украине.