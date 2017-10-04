13:26 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Минагрополитики появилась новая вакансия

Виктор Шеремет был назначен заместителем министра аграрной политики и продовольствия по вопросу развития фермерского хозяйства. Об этом передает пресс-служба Кабмина.

В Минагрополитики появилась новая вакансия

Ассоциация фермеров Украины единогласным решением предложила Кабмину кандидатуру Шеремета Виктора Васильевича на должность ответственного по вопросам фермерского хозяйства в Украине.

Сегодня правительство утвердило его должность, чиновник приступит к работе уже со следующей недели. 

Ранее в Кабмине заявили, что в новом проекте бюджета на сельское хозяйство будет выделено дополнительно один млрд гривен. 

В ЕС недавно приняли новое законодательство дающее украинской пшеничной, мясо-молочной и животноводческой промышленности дополнительные преференции на европейских рынках. 

Такие меры позволят украинской аграрной продукции не только почувствовать конкуренцию со стороны европейских аграриев, но и зарекомендовать себя на западных рынках.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины на заседании утвердил концепцию развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственных операций в Украине.


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