В Чернигове ожидают визита Порошенка

Президент Украины Петр Порошенко совершит рабочий визит в Черниговскую область. Об этом передает пресс-служба Черниговской областной государственной администрации.
Согласно информации службы, украинский президент будет присутствовать на открытии жилоко комплекса на территории восьмого учебного центра Госспецтрансслужбы на улице Мазепы.
Порошенко пообщается со студентами НПУ им. Т.Г. Шевченка, а также проведет переговоры с несколькими мэрами городов, городскими чиновниками и обычными жителями Чернигова.
Ранее гарант подписал новый закон "Об образовании", который вызвал неоднозначную оценку в зарубежных странам, в частности - Венгрии, Румынии, Молдовы, Польще и России.
Петр Порошенко поддержал и поблагодарил депутатов ща принятие пенсионной реформы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко с рабочим визитом посетил Соединенные Штаты Америки.