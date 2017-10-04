В Барселоне во вторник бастовали 700 тысяч человек - ФОТО

В области была остановлена работа на предприятиях и заблокированы автомобильные трассы. Как сообщает городская гвардия Барселоны вчера во второй половине дня в митингах в Барселоне принимали участие огромное количество людей.

О столкновениях и пострадавших в полиции не сообщают.

Напомним, 3 октября в Каталонии проходила "всеобщая забастовка". Ее инициировали националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, а также региональные профсоюзные движения.

Как сообщал УРА-Информ, правительство Каталония, где 1 октября прошел референдум, намерено в ближайшие дни объявить о независимость от Испании. Об этом в среду утром, 4 октября, заявил лидер автономной области Карлес Пудждемтон. По его слова, новое правительство Каталонии начнет работать уже до конца этой недели или вначале следующей.