13:41 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100175409:mysnichenko

В 2018 году будут внедрены электронные рецепты – Минздрав

В Минздраве благодаря электронным рецептам смогут собирать статистику.

В 2018 году будут внедрены электронные рецепты – Минздрав

Так, украинский Минздрав намерен внедрить уже в 2018 г. электронные рецепты. Такие данные распространила четвертого октября У. Супрун – и.о. украинского министра здравоохранения. Согласно ее словам – в следующем году будут внедрены электронные рецепты, которые не могут быть ни утеряны, ни подделаны.

Таким способом Минздрав сможет собирать статистику, чтоб обладать достоверными данными про болезни украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минздраве приняли решение о расширении списка " Доступных лекарств". Про это заявлял ранее вице-премьер страны П. Розенко.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив