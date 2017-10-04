В 2018 году будут внедрены электронные рецепты – Минздрав

Так, украинский Минздрав намерен внедрить уже в 2018 г. электронные рецепты. Такие данные распространила четвертого октября У. Супрун – и.о. украинского министра здравоохранения. Согласно ее словам – в следующем году будут внедрены электронные рецепты, которые не могут быть ни утеряны, ни подделаны.

Таким способом Минздрав сможет собирать статистику, чтоб обладать достоверными данными про болезни украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минздраве приняли решение о расширении списка " Доступных лекарств". Про это заявлял ранее вице-премьер страны П. Розенко.