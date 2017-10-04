США настаивает на продлении закона об особом статусе Донбасса

Об этом написали представители посольства США в Украине в Twitter.

Руководство США уверено, что только подобным способом можно урегулировать ситуацию на востоке Украины мирным путем, так как боевики ЛНР,ДНР не могут иметь никаких легитимных прав.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник поведал о том, что в АП Украины уже подготовили два законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий на востоке Украины.

Петр Порошенко также подготовил и третий вариант законопроекта, где будут рассматриваться вопросы об усилении национальной безопасности страны, а второй будет регулировать отношения целостной Украины на международном уровне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Верховной Раде на этой неделе пройдут прения по поводу закона о реинтеграции Донбасса.