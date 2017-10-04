12:59 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Система администрирования НДС изменена не будет, - Гройсман

Система администрирования налогов на добавленную стоимость изменена не будет. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Система администрирования НДС изменена не будет, - Гройсман

По словам главы правительства, позиция правительства в этом вопросе является единодушной.

"Пока я Премьер-министр, я никому не дам разрушить систему публичного администрирования НДС... Если кто-то будет протягивать такое решение, я выйду на трибуну украинского парламента и буду очень громко рассказывать о том, кто это делает", - сказал В.Гройсман.

Напоследок, он добавил что позиция Президента Украины будет такая же.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина имеет огромный потенциал для развития туристического бизнеса.


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