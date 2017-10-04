12:17 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада ратифицировала соглашение с Турцией о международных комбинированных перевозках

Законопроект "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках" утвердила Верховная Рада Украины.

Рада ратифицировала соглашение с Турцией о международных комбинированных перевозках

Соответствующие сведения стали известны с заседания ВРУ.

В целом за документ проголосовало 229 депутатов ВР.

Принятие закона обеспечит выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения.

Он создаст надежный международно-правовой механизм реализации двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Турцией.

А, также будет способствовать развитию сотрудничества в сфере международных комбинированных перевозок и привлечению дополнительных грузопотоков.

Добавим, этот проект позволит эффективнее использовать потенциал транспортных инфраструктур обеих стран.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли глубоко уверен, что украинской стране необходимо в ближайшие время ввести реформу аудиту.


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