Рада ратифицировала соглашение с Турцией о международных комбинированных перевозках

Законопроект "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках" утвердила Верховная Рада Украины.
Соответствующие сведения стали известны с заседания ВРУ.
В целом за документ проголосовало 229 депутатов ВР.
Принятие закона обеспечит выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения.
Он создаст надежный международно-правовой механизм реализации двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Турцией.
А, также будет способствовать развитию сотрудничества в сфере международных комбинированных перевозок и привлечению дополнительных грузопотоков.
Добавим, этот проект позволит эффективнее использовать потенциал транспортных инфраструктур обеих стран.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли глубоко уверен, что украинской стране необходимо в ближайшие время ввести реформу аудиту.