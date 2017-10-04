Рада ратифицировала соглашение с Хорватией о защите инвестиций

За законопроект №0149 "О ратификации Дополнительного протокола между Правительством Украины и Правительством Республики Хорватия о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Хорватия о содействии и взаимной защите инвестиций" отдали свои голоса 238 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу, в частности, напоминается, что дополнительный протокол был подписан 21 ноября 2016 года в Киев.

Документ предлагает выразить заявление украинской стороны о не применении положений соответствующего соглашения к территориям Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью информирования потенциальных инвесторов Республики Хорватия и избежания возможных инвестиционных исков, связанных с инвестированием в указанные территории до восстановления над ними юрисдикции Украины, - говорится в пояснительной записке.

Реализация предложенного закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины. Напомним, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в августе увеличился до 194 миллионов долларов, 85% из которых были направлены в реальный сектор экономики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 3 октября, утвердила повестку дня седьмой сессии работы парламента.