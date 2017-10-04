Профильный парламентский комитет попросил Порошенко уволить Муженко

С соответствующей просьбой в среду, 4 октября, комитет решил обратиться к президенту Петру Порошенко. При этом народные депутаты просят главу государства рассмотреть возможность освобождения от занимаемой должности Муженко за систематические недостатки в работе.

Как заявил сегодня на заседании комитета его глава народный депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, начальник Генштата должен быть уволен согласно Конституции и закону Украины и положение о Генеральном штабе. Депутаты также обратились к министру обороны Степану Полтораку с просьбой уволить руководителя Военной службы правопорядка.

При этом во время голосования за этот вопрос воздержались члены "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз и Александр Бригинец.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за пожар на складе боеприпасов под городом Калиновка в Винницкой области ответственен, в частности, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.