Правительство Каталония заявило, что объявит о независимости в ближайшее время

Об этом в среду утром, 4 октября, заявил лидер автономной области Карлес Пудждемтон. Как сообщает ВВС, цитируя слова Пудждемтона, новое правительство Каталонии начнет работать уже до конца этой недели или вначале следующей.

Вместе с тем премьер области отметил, что если испанское правительство будет вмешиваться и попытается взять под контроль правительство Каталонии, то это будет большой ошибкой с их стороны.

Сейчас официальный Мадрид и правительство Каталонии не контактируют, - заверил он.

Напомним, накануне король Испании Филипп VI заявил, что каталонский референдум является противозаконным и недемократичным. По мнению монарха, власти в Барселоне своими безответственными действиями намеренно преступили закон, поставив под угрозу "экономическую и социальную стабильность" Каталонии и всей Испании.

Как сообщал УРА-Информ, вчера в Каталонии прошла всеобщая забастовка. Люди вышли на улицу в знак протеста против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости, прошедшего в воскресенье.