17:52 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о пенсионной реформе

Пенсионная реформа в Украине, предполагающая повышение пенсий для украинцев, не значит раздачу денег накануне выборов.

Порошенко рассказал о пенсионной реформе

Данная реформа рассчитана на стратегическую перспективу. Такое сообщение сделал глава страны Петр Порошенко – в ходе своего визита в Черниговскую область. Согласно его словам – пенсионная реформа в стране рассчитана на долгую стратегическую перспективу.

При этом важно, что уже вскоре миллионы пенсионеров будут получать повышение пенсии. Но это бюудет вовсе не раздача денег перед выборами, это будет внедрение нашей стратеги - подчеркнул Президент.

Как сообщал УРА-Информ, депутаты Рады приняли пенсионную реформу.


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