20:05 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обещает в ближайшее время подписать закон о судебной реформе

Закон о судебной реформе будет подписан в течение нескольких дней.

Порошенко обещает в ближайшее время подписать закон о судебной реформе

Изменения, которые были внесенные в кодексы, являются "продуманным благоустройством судебного процесса" и приведением его в соответствие с лучшими мировыми практиками. Об этом в среду, 4 октября, во время рабочей поездки в Черниговскую область, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент, в частности, отметил, что ожидает этот законопроект на подпись в ближайшие дни.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 3 октября, приняли судебную реформу. За законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и в другие законодательные акты" свои голоса отдали 234 народных депутата Украины.


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