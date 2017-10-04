15:20 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко инициирует законопроект об Антикоррупционном суде

Глава украинского государства Петр Порошенко предлагает в ближайшие время создать межфракционную рабочую группу для подготовки законопроекта по Антикоррупционному суду. 

Порошенко инициирует законопроект об Антикоррупционном суде

Соответствующую инициативу президент озвучил во время выступления в Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко.

Таким образом, Петр Порошенко готов внести такой проект в парламент от своего имени как неотложный.

"В справедливом суде нуждаются все. Только при его наличии мы построим успешную страну успешных людей", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", антикоррупционный суд в Украине можно создать примерно за три месяца на базе существующих судов. Чиновник отметил, что предложил ВРУ другой подход и соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.


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