Порошенко инициирует законопроект об Антикоррупционном суде

Глава украинского государства Петр Порошенко предлагает в ближайшие время создать межфракционную рабочую группу для подготовки законопроекта по Антикоррупционному суду.
Соответствующую инициативу президент озвучил во время выступления в Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко.
Таким образом, Петр Порошенко готов внести такой проект в парламент от своего имени как неотложный.
"В справедливом суде нуждаются все. Только при его наличии мы построим успешную страну успешных людей", - отметил Порошенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", антикоррупционный суд в Украине можно создать примерно за три месяца на базе существующих судов. Чиновник отметил, что предложил ВРУ другой подход и соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.