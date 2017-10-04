Накопительная система в Украине будет запущена с 2019 года, - Розенко

По его словам, правительство не допустит переноса сроков внедрения накопительной системы.

На сегодняшний день база под накопительную систему сформирована.

С другой стороны ее надо совершенствовать, но политическое решение парламентом принято - с 1 января 2019 года будет старт полной пенсионной реформы и старт накопительной пенсионной системы.

По его словам, в январе еще будут дискутировать по вопросу, с каких именно налогов высчитывать этот сбор - НДС, военного сбора, ЕСВ или др.

"Накопительная система не предусматривает увеличения налогового давления на человека, работодателя или предпринимателя", - подчеркнул П.Розенко.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ",если парламент примет все предложенные правительством реформы, рост валового внутреннего продукта Украины может удвоится.