Накопительная система в Украине будет запущена с 2019 года, - Розенко

Накопительная пенсионная реформа заработает первого января 2019 года. Соответствующие сведения заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
По его словам, правительство не допустит переноса сроков внедрения накопительной системы.
На сегодняшний день база под накопительную систему сформирована.
С другой стороны ее надо совершенствовать, но политическое решение парламентом принято - с 1 января 2019 года будет старт полной пенсионной реформы и старт накопительной пенсионной системы.
По его словам, в январе еще будут дискутировать по вопросу, с каких именно налогов высчитывать этот сбор - НДС, военного сбора, ЕСВ или др.
"Накопительная система не предусматривает увеличения налогового давления на человека, работодателя или предпринимателя", - подчеркнул П.Розенко.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ",если парламент примет все предложенные правительством реформы, рост валового внутреннего продукта Украины может удвоится.