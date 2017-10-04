На Днепропетровщине стартовала реформа сельской медицины

Известно, что качество лечения в поселке Днепропетровской области вскоре не будет уступать городскому. Такое заявление недавно сделал глава облгосадминистрации (ОГА) - Валентин Резниченко – передала пресс-служба ведомства.

По его словам – глава страны П. Порошенко уже ранее анонсировал схему реформирования сельской медицины. По мнению Резниченко – это крайне важная инициатива, потому что состояние медучреждений в селах действительно ужасное. Известно, что большинство сельских учреждений охраны здоровья - в полуаварийном состоянии, их обновлением никто не занимался очень давно.

Как сообщал УРА-Информ, трое американских ученых получили по медицине Нобелевскую премию.