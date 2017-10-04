Климкин заверил, что ситуация с Саакашвили не влияет на внешнюю политику Украины

Сейчас прошение Саакашвили должен рассматривать украинский суд. Такое мнение высказал в среду утром, 4 октября, журналистам в Баку министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, ему часто коллеги в Европейском союза, особенно те кто знают Саакашвили, спрашивают о его роли во внутренней политике. Но все они четко подчеркивают, что этот вопрос - внутреннее дело Украины.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о гражданстве Саакашвили, Климкин отметил, что для него будет некорректно комментировать этот вопрос до его рассмотрения судом. Подождем юридического решения,- пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 сентября защита Саакашвили подала в Государственную миграционную службу заявление о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите. По сути, это просьба о политическом убежище.

Вместе с тем Грузия требует экстрадиции Саакашвили. Там Саакашвили обвиняют по трем статьям:

Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в больших размерах; Злоупотребление положением должностным лицом;

Злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или с применением оружия.