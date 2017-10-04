Климкин в среду отправится Катар с рабочим визитом

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, глава ведомства во время своего пребывания в городе Доха будет принят высшим политическим руководством Катара. В частности, сегодня состоятся встречи Климкина с него катарским коллегой государственным министром иностранных дел Катара Султаном Аль Мрейхи.

Состоится также встреча шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Основное внимание во время переговоров будет уделено вопросам активизации украинско-катарских отношений, прежде всего в торгово-экономической и финансовой сферах, - уточнили в МИДе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Любовь Непоп. Глава ведомства спросил у нее реакцию этой страны на новый Закон Украины "Об образовании" и пояснить, что Украина готова к конструктивному обсуждению любых вопросов с Венгрией.