Кабмин одобрил соглашение с Молдовой о совместном контроле границы

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения между правительствами Украины и Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинскую-молдавскую государственную границу.
Соответствующие решение было принято сегодня четвертого октября на заседании правительства.
Все члены правительства безоговорочно одобрили этот проект распоряжения.
В начале сентября премьер-министр Молдовы Павел Филип во время встречи с главой правительства Украины сообщил, что они обсуждали новое соглашение о совместном пограничном контроле.
Он также отмечал, что общий пограничный контроль на украинско-молдавской границе позволяет упростить процедуры, а "недовольными могут быть только те, кто был завязан в коррупционные схемы на границе".
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", законопроект "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках" утвердила Верховная Рада Украины.