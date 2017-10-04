13:17 04.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил соглашение с Молдовой о совместном контроле границы

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения между правительствами Украины и Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинскую-молдавскую государственную границу.

Кабмин одобрил соглашение с Молдовой о совместном контроле границы

Соответствующие решение было принято сегодня четвертого октября на заседании правительства.

Все члены правительства безоговорочно одобрили этот проект распоряжения.

В начале сентября премьер-министр Молдовы Павел Филип во время встречи с главой правительства Украины сообщил, что они обсуждали новое соглашение о совместном пограничном контроле.

Он также отмечал, что общий пограничный контроль на украинско-молдавской границе позволяет упростить процедуры, а "недовольными могут быть только те, кто был завязан в коррупционные схемы на границе".

Как сообщалось ранее в  "УРА-Информ", законопроект "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках" утвердила Верховная Рада Украины.


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