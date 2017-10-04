Гройсман рассказал про условия включения отопления

Так, отопление следует включать раньше в случае, если три дня подряд температура воздуха не будет подниматься выше восьми градусов. Глава правительства сообщил про это четвертого октября на правительственном заседании.

При этом если ситуация будет другой, тогда решений про включение отопления принимать не нужно. Однако следует своевременно заполнить системы водой, ведь нормативно две недели должно быть отведено на обеспечение теплом. Нельзя, чтоб люди две недели ожидали, пока местная власть выйдет на параметры теплообеспечения - добавил премьер.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также отметил, что цена газа изменена не будет.