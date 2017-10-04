Гройсман поручил подготовить технику к зиме

Так, украинский правительственный глава Владимир Гройсман уже распорядился подготовить технику к работе в зимний период. Такое заявление сделал премьер сегодня четвертого октября 2017 г.

Гройсман подчеркнул, что он предупреждает за несколько месяцев о том, что в стране снег будет. Это не может быть неожиданностью. Техника должна непременно быть переоснащена – также заявил Гройсман. То есть - премьер подчеркнул необходимость своевременной подготовки техники ЖКХ для работы в зимний период.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман рассказал про условия включения в стране отопления.