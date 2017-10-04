Французский парламент проголосовал за новые антитеррористические законы

Главный законодательный орган Франции принял антитеррористический закон, который даст дополнительные полномочия полиции для закрытия и проверки мечетей, а также подозрительных лиц.
Об этом передает информационное агентство Reuters.
Французские социалисты и правозащитники уже успели раскритиковать данные меры в СМИ.
Министром внутренних дел Жераро Коломб подтвердил, что за подготовленный ним документ проголосовало 415 депутатов, 127 были против.
Сам министр уверен, что такое "осадное" положение, которое во Франции длится с 2014 года не может продолжаться вечно, а потому необходимо усилить борьбу с джихадистами, дабы предотвратить последующие теракты.
Главное дать шанс правоохранителям проводить дополнительные полномочия для проверки подозреваемых, но в то же время не ограничивать свободу и права всех французских граждан.
Кстати, более 240 человек были убиты во Франции в результате нападений с 2015 года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французской столице сотрудники полиции арестовали пять человек, которых подозревают в организации теракта.