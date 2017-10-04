Французский парламент проголосовал за новые антитеррористические законы

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Французские социалисты и правозащитники уже успели раскритиковать данные меры в СМИ.

Министром внутренних дел Жераро Коломб подтвердил, что за подготовленный ним документ проголосовало 415 депутатов, 127 были против.

Сам министр уверен, что такое "осадное" положение, которое во Франции длится с 2014 года не может продолжаться вечно, а потому необходимо усилить борьбу с джихадистами, дабы предотвратить последующие теракты.

Главное дать шанс правоохранителям проводить дополнительные полномочия для проверки подозреваемых, но в то же время не ограничивать свободу и права всех французских граждан.

Кстати, более 240 человек были убиты во Франции в результате нападений с 2015 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французской столице сотрудники полиции арестовали пять человек, которых подозревают в организации теракта.