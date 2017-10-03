В среду законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в парламент, - Герасимов

В тот же день депутаты могут его и проголосовать. Такое мнение в понедельник, 2 октября, высказал в эфире одного из украинских телеканалов глава парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.

По его словам, на этой неделе закон точно будет официально опубликован в средствах массовой информации. Сейчас идет окончательная юридическая доработка этого проекта, - пояснил политик, добавив, что как только законопроект будет зарегистрирован, он попадет в зал парламента, и если будет такая возможность, то депутаты проголосуют его в первый же день.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что на текущей пленарной неделе в Раде будет зарегистрирован проект закона о реинтеграции Донбасса.