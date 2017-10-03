23:27 03.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В среду Аваков отчитается в парламенте о прорыве госграницы сторонниками Саакашвили

В среду, 4 октября, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков придет в Верховную Раду Украины.

В среду Аваков отчитается в парламенте о прорыве госграницы сторонниками Саакашвили

Глава ведомства на заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отчитываться о прорыве государственной границы в пункте пропуска "Шегини". Об этом говорится в повестке дня заседания комитета.

В частности, первым вопросом повестки дня указанно, что депутаты намерены заслушать информацию министра внутренних дел о событиях, которые произошли 10 сентября 2017 года в пункте пропуска через государственную границу "Шегини" во Львовской области.

Кроме того, об этих событиях будут отчитываться также Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев и Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 3 октября, утвердила повестку дня седьмой сессии работы парламента. На сегодняшнем заседании за доработанный проект постановления №7068 "О повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва" проголосовали 240 народных депутатов. Таким образом, проектом определяется перечень проектов, которые предлагаются к рассмотрению парламентом.


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