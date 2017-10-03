В иракском Курдистане готовятся к президентским выборам

В автономной курдской области в Ираке после референдума готовятся к проведению парламентских и президентских выборов. Об этом передает информационное агентство Reuters.
Согласно информации ведомства, курдский Центризбирком готовит бюллетени для голосования на первое ноября. На данный момент президентом курдской автономии является Масуд Барзани. До этого пост президента занимал главный основатель и инициатор создания автономии Мустафа Барзани.
Ранее в иракском Курдистане прошел референдум об отделении от основной части Ирака, более 90 процентов проголосовали за провозглашение независимости от Багдада.
Ни Ирак, ни Турция, ни Иран, да и вообще мировое сообщество не признали результаты референдума. США же настаивают на том, чтобы окончательное решение о независимости было отложено до того момента, пока все заинтересованные стороны не сядут за стол переговоров.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ирак отменил все международные рейсы в столицу Курдской региональной автономии Эрбиль после проведения референдума, в ходе которого большинство курдов проголосовало за независимость.