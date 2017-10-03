В иракском Курдистане готовятся к президентским выборам

Согласно информации ведомства, курдский Центризбирком готовит бюллетени для голосования на первое ноября. На данный момент президентом курдской автономии является Масуд Барзани. До этого пост президента занимал главный основатель и инициатор создания автономии Мустафа Барзани.

Ранее в иракском Курдистане прошел референдум об отделении от основной части Ирака, более 90 процентов проголосовали за провозглашение независимости от Багдада.

Ни Ирак, ни Турция, ни Иран, да и вообще мировое сообщество не признали результаты референдума. США же настаивают на том, чтобы окончательное решение о независимости было отложено до того момента, пока все заинтересованные стороны не сядут за стол переговоров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ирак отменил все международные рейсы в столицу Курдской региональной автономии Эрбиль после проведения референдума, в ходе которого большинство курдов проголосовало за независимость.