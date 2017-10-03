Украинский МИД призвал Россию отменить призыв в оккупированном Крыму

Как сказано в заявление украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном пресс-службой во вторник, 3 октября, согласно международным гуманитарным правом, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

В связи с чем, МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе. Севастополь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аннексированном Россией Крыму с вчерашнего дня объявлен новый призыв в российскую армию. Начиная с 1 октября оккупационная власть начинает осеннюю призывную кампанию в Севастополе. При этом 400 отобранных жителей города будут направлены на прохождение службы в армии России.