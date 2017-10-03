Украина не признает легитимности референдума в Каталонии - МИД

Украина уверена, что Испания сможет демократическим путем решить внутриполитические проблемы. Об этом во вторник, 3 октября, заявила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяны Бецы.

По ее словам, референдум, который состоялся 1 октября в Каталонии, был запрещен Конституционным судом Испании из-за его несоответствия Конституции государства. Украина поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими политическими силами для восстановления правопорядка и стабильности в рамках конституционного поля страны, - подчеркнула она, добавив, что Испания как одна из лидеров демократии в мире, опираясь на прочный фундамент демократических традиций и ценностей, которые в свое время обусловили мирный переход от диктатуры к демократии и впоследствии – к членству в НАТО и ЕС, будет демократическим способом решать все насущные проблемы внутриполитической жизни.

Украина выступает за безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств мира в пределах международно признанных границ и соблюдение ими основополагающих принципов и норм международного права, - заверили в украинском МИДе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. Он сопровождался жесткими столкновениями сторонников независимости Каталонии с испанскими силами правопорядка. По информации СМИ, в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.