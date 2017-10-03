08:44 03.10.2017 | Политика | Новости
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США выдворят половину кубинских дипломатов из страны

Администрация Дональда Трампа обязала собирать свои вещи почти всем кубинским дипломатам. Об этом перадет информационное агентство Reuters.

США выдворят половину кубинских дипломатов из страны

Сообщается, что такие действия Белого Дома были предприняты после "акустического скандала" с американскими дипломатами на Кубе. В результате более чем у 21 дипломата развились головные боли и проблемы со слухом.

США обвинило кубинское руководство в умышленных атаках на американских послов и приняло решение отозвать большую часть дипмиссии с острова.

Кубинские, канадские и американские следователи взялись расследовать данное дело, однако на данный момент никаких конкретных доказательств подобных атак не обнаружено.

Кстати, Госдеп прекратил регулярные визовые операции для кубинцев. С приходом к власти Дональда Трампа отношения Вашингтона и Гаваны пошли на существенное ухудшение, в отличии от его предшественника Барака Обамы, который пошел на сближение с Кубой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Рекс Тиллерсон провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, в ходе которых предъявил ряд обвинений его ведомству.


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