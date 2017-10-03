США выдворят половину кубинских дипломатов из страны

Сообщается, что такие действия Белого Дома были предприняты после "акустического скандала" с американскими дипломатами на Кубе. В результате более чем у 21 дипломата развились головные боли и проблемы со слухом.

США обвинило кубинское руководство в умышленных атаках на американских послов и приняло решение отозвать большую часть дипмиссии с острова.

Кубинские, канадские и американские следователи взялись расследовать данное дело, однако на данный момент никаких конкретных доказательств подобных атак не обнаружено.

Кстати, Госдеп прекратил регулярные визовые операции для кубинцев. С приходом к власти Дональда Трампа отношения Вашингтона и Гаваны пошли на существенное ухудшение, в отличии от его предшественника Барака Обамы, который пошел на сближение с Кубой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Рекс Тиллерсон провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, в ходе которых предъявил ряд обвинений его ведомству.