Рада уже рассмотрела 4 тыс. поправок к судебной реформе

Об этом сообщает РБК-Украина.

Депутаты рассмотрели 1251 поправку первого раздела, 1335 поправок второго, 1137 поправок третьего и 277 поправок четвертого раздела.

Кстати, в Комитете избирателей Украины заявили, что большинство голосований в Верховной Раде Украины в сентябре касались судебной реформы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Верховной Рады Андрей Парубий поведал о том, что уже на этой неделе нардепы завершат рассмотрение поправок к судебной реформе и перейдут к пенсионной реформе. Согласно его словам, Верховная Рада Украины продолжает рассматривать проект 6232, а также все эти кодексы. Поэтому, необходимо после рассмотрения проекта закона о кодексах судебной реформе перейти к пенсионной реформ.