Проекта о реинтеграции Донбасса может был внесен на голосование 5 октября, - Гопко

Законопроект о реинтеграции Донбасса может быть внесен в Верховную раду Украины в четверг, 5 октября.
Президент Украины Петр Порошенко может внести в парламент законопроект на рассмотрение депутатов уже завтра. Об этом во вторник, 3 октября, заявила глава комитета по иностранным делам Анна Гопко.
При этом она заверила, что по ее мнению. голосование в четверг может таки состоятся. И это один из вариантов, - пояснила Гопко.
Напомним, Администрация президента Украины предлагает продлить действие закона об особом статусе Донбасса на год.
Как сообщал УРА-Информ, глава парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов заверил, что законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей могут внести в Верховную Раду уже в среду, 4 октября.