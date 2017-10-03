ООН призывает Мадрид и Барселону к умеренной дипломатии

Гутерриш уверен, что демократические институты в Испании способны решать противоречивые вопросы без лишнего кровопролития и насилия.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн считает, что для развитой западной страны недопустимо, чтобы правоохранители проявляли насилие по отношению к собственным гражданам.

Он просит Мадрид провести тщательное расследование всех случаев насилие, которые произошли первого октября в день референдума в Каталонии. В день проведения референдума более 400 сотрудников полиции получили травмы и ранения.

Среди гражданских лиц этот показатель составил более чем 1200 человек, 900 из которых были задержаны. На данный момент четверо каталонцев находятся в госпитале в тяжелом состоянии, однако их здоровью ничего не угрожает.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии никакого референдума о независимости не было.