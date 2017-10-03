08:22 03.10.2017 | Политика | Новости
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ИГИЛ продолжают терять источники доходов

Террористическая организация "Исламское государство" теряет основные каналы доходов от нефти. Об этом передает USA Today.

ИГИЛ продолжают терять источники доходов

Согласно информации издания, с начала 2015 года доходы боевиков от продажи нефти сократились с 50 млн долларов до менее чем четырех млн долларов.

Террористы продавали танкеры с "черным золотом" различным посредникам, которые перепродавали их или сами сбывали на сирийских рынках. Весомую часть пополнений в казну ИГИЛовцы получали за счет сбора налогов с населения.

Однако за 2017 год ИГ потеряло более 70 процентов собственных территорий, а самое главное это большие города - Мосул, Ракка, Дейр-эз-Зора.

Армия коалиции, правительственные войска и СДС пресекали любую попытку ИГ вернуть нефтеносные области, а также проводили авианалеты на те из областей, где сосредотачивались основные силы боевиков.

Таким образом, создание своего государства остается для ИГИЛ таким же мифом, как и создание всемирного халифата.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно террористы организации "Исламское государство" напали на правительственных военных в пригороде Багдад.


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