08:32 03.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100175249:Polishuk

Главнокомандующий вооруженных сил Швеции посетил Донбасс - ФОТО

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий вооруженных сил Украины Виктор Муженко в понедельник, 2 сентября, провел встрече со своим коллегой из Швеции Микаэлем Бюденом.

Главнокомандующий вооруженных сил Швеции посетил Донбасс - ФОТО

Главы ведомств вместе отправились в район проведение антитеррористической операции. Как сообщает Генштаб ВСУ, главнокомандующий Вооруженных Сил Королевства Швеции генералом Бюден во время официального визита в Украину военной делегации Королевства Швеция обсудил и руководством украинской армии вопросы активизации военно-политического диалога, перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции.

При этом Муженко проинформировал генерала Бюдена о том, что пики нарушения режима прекращения огня в зоне АТО со стороны российско-террористических войск совпадают с очередными раундами мирных переговоров в Минске.

Стороны также обменялись опытом по вопросам реформирования и развития вооруженных сил обоих государств и укрепления дружественных партнерских отношений между Украиной и Швецией, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее зону АТО посещал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив