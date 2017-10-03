Главнокомандующий вооруженных сил Швеции посетил Донбасс - ФОТО

Главы ведомств вместе отправились в район проведение антитеррористической операции. Как сообщает Генштаб ВСУ, главнокомандующий Вооруженных Сил Королевства Швеции генералом Бюден во время официального визита в Украину военной делегации Королевства Швеция обсудил и руководством украинской армии вопросы активизации военно-политического диалога, перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции.

При этом Муженко проинформировал генерала Бюдена о том, что пики нарушения режима прекращения огня в зоне АТО со стороны российско-террористических войск совпадают с очередными раундами мирных переговоров в Минске.

Стороны также обменялись опытом по вопросам реформирования и развития вооруженных сил обоих государств и укрепления дружественных партнерских отношений между Украиной и Швецией, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее зону АТО посещал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.