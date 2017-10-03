Депутаты во вторник продолжит рассмотрение судебной реформы и возьмется за пенсионную

После этого народные депутаты приступят к рассмотрению правительственного варианта пенсионной реформы. Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, среди прочего парламентарии также планируют утвердить повестку дня текущей сессии и определиться относительно президентского законопроекта о внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа.

Кроме этого депутаты намерены рассмотреть правительственный законопроект о государственных финансовые гарантии предоставления медицинских услуг и лекарственных средств и определиться относительно соответствующих изменений в бюджетный кодекс.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий заявил вчера на согласительном совете, что все вопросы, которые были не рассмотрены на прошлой пленарной, переносятся на текущую неделю. Парламент продолжает рассмотрение проекта законопроекта о судебной реформе. К нему осталось еще свыше 500 правок, - пояснил он.