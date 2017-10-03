Депутаты рассмотрят еще 60 поправок к судебной реформе

Так, перерыв в заседании объявлен на 30 минут. Известно, что на утреннем заседании депутаты продолжили рассматривать поправки к президентскому законопроекту про судебную реформу.

На данном этапе еще остается около 60 поправок - отметил глава парламента. Парубий также призывал комитет парламента по вопросам правовой политики устроить заседание - чтобы анализировать ход обсуждения судебной реформы.

Как сообщал УРА-Информ, генпрокурор Ю. Луценко третьего октября сообщал, что сейчас около четырех тысяч коррупционеров прогуливают тюрьму.