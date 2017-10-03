Депутаты приняли пенсионную реформу

За законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" вор втором чтении проголосовали 288 народных депутатов.

Таким образом, правительство теперь может повысит пенсии с 1 октября этого года на сумму от 200 до 1000 гривен для девяти миллионам украинцев из 12 миллионов.

Законом, в частности, предусматривается повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года. Предлагается также пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года.

Вместе пенсионный возраст не изменится, но страховой стаж увеличится. Законом теперь устанавливается, что в 60 лет выходят на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 25 лет страхового стажа, а диапазон требования относительно страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.

В 63 года будут выходить на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 25 лет. В 65 лет будут выходить те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 16 лет.

При этом предполагается на переходный период, а это три года, при потере работы будут назначать государственную социальную помощь при наличии 15 лет страхового стажа. Также в законе прописана возможность покупки до дву лет отсутствующего страхового стажа с применением дополнительного коэффициента 2 - за период до 12 месяцев и 1,5 - за период с 13 до 24 месяцев.

Так, документом величина оценки одного года страхового стажа за период участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования уменьшена с 1,35% до 1%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины сегодня приняли судебную реформу. За законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и в другие законодательные акты" свои голоса отдали 234 народных депутата Украины. После этого парламент перешел к рассмотрению пенсионной реформу.