12:43 03.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Четыре тысячи коррупционеров прогуливают тюрьму, - Луценко

На сегодняшний день в Украине есть четыре тысячи дел по преступной коррупции.

Четыре тысячи коррупционеров прогуливают тюрьму, - Луценко

Данные дела уже должен рассматривать Антикоррупционный суд. Такое заявление в рамках брифинга сделал Генеральный прокурор нашей страны Юрий Луценко. Согласно его словам – все эти четыре тысячи дел по уголовной коррупции, которые находятся на данный момент в судах, должны уже давно рассматриваться Антикоррупционным судом.

Генпрокурор также подчеркнул, что Антикоррупционный суд должны образовать в каждой области, как первую инстанцию, а вторая же инстанция должна быть расположена в Киеве, а кассационная инстанция – это палата Верховного суда.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине на взятке попался судья райсуда.


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