Все виновные в трагедии рейса MH17 должна быть наказаны, - Стивен Пэрри

Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Пэрри считает, что миру должно быть продемонстрировано верховенство права, дабы преступники не думали, что они могут оставаться безнаказанными, совершая подобные злодеяния против стран и народов.

В свою очередь, украинский премьер пообещал доводить дело до конца, так как это общая трагедия для всего демократического мира. Необходимо не допустить, чтобы подобное вновь могло повториться.

Ранее в отчете Совета по безопасности Нидерландов подтвердилась информация о том, что накануне 17 июля Россия запретила полеты в воздушном пространстве Донбасса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Нидерланды определились с форматом трибунала по MH17.