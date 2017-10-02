11:55 02.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100175170:roman

Все виновные в трагедии рейса MH17 должна быть наказаны, - Стивен Пэрри

Президент Сената Австралии Стивен Пэрри настаивает на том, чтобы все виновные в трагедии самолете рейса MH17 были привлечены к суду. 

Все виновные в трагедии рейса MH17 должна быть наказаны, - Стивен Пэрри

Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Пэрри считает, что миру должно быть продемонстрировано верховенство права, дабы преступники не думали, что они могут оставаться безнаказанными, совершая подобные злодеяния против стран и народов.

В свою очередь, украинский премьер пообещал доводить дело до конца, так как это общая трагедия для всего демократического мира. Необходимо не допустить, чтобы подобное вновь могло повториться.

Ранее в отчете Совета по безопасности Нидерландов подтвердилась информация о том, что накануне 17 июля Россия запретила полеты в воздушном пространстве Донбасса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Нидерланды определились с форматом трибунала по MH17.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив