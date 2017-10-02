В Каталонии назвали сроки провозглашения независимости

Об этом на пресс-конференции заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

По словам управляющего, необходимо выводить из Каталонии полицию и Гражданскую гвардию Испании.

Он также отметил, что каталонские власти проведут расследование нарушения прав жителей региона в ходе референдума.

"Я думаю, что мы заслужили право быть услышанными, чтобы на наши проблемы напрямую обращали внимание европейские институты", - заявил Пучдемон.

Напоследок он добавил, что для урегулирования ситуации между Барселоной и Мадридом "необходимо посредничество третьей стороны".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", референдум о независимости Каталонии от Испании стартовал в воскресенье, первого октября. Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени.