02:00 02.10.2017 | Политика | Новости
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Украинцам советуют не принимать участие в массовых акциях в Испании

Генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая рекомендует украинцам, которые сейчас находятся в Испании, не поддаваться на провокации.

Украинцам советуют не принимать участие в массовых акциях в Испании

Она также советует не принимать участия в массовых акциях, которые сейчас проходят в стране. Как пояснила в воскресенье, 1 октября, в эфире одного из украинских телеканалов консул, в связи повышенной общественной активностью, которая наблюдается в день так называемого референдума, который признан незаконным, консульство рекомендуем гражданам Украины избегать массовых скоплений людей.

Мы просим также быть бдительными и не поддаваться на провокации, в том числе не участвовать и не привлекаться к любым акциям, - сказала Драмарецкая, добавив, что столкновения происходят только около мест для голосования, обычно возле образовательных учреждений. Точное количество пострадавших пока не известно, по разным источникам, их более, чем 300.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Драмарецкая сообщила, что информации среди пострадавших среди граждане Украины консульство пока не имеет.


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