Тимошенко вручили протокол за незаконное пересечение границы

Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 2 октября, передала главе парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко административный протокол по делу о незаконном пересечении границы 10 сентября 2017 года.
Как сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, сегодня вручен административный протокол с подозрением о незаконном пересечении границы гражданкой Тимошенко. Дальше этим делом будет заниматься суд.
Если факты будут подтверждены, ей угрожает штраф от 3700 гривен, - пояснил Слободян, добавив, что статьей также предусмотрено содержание под арестом сроком до 15 суток.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы, который 10 сентября смог прорваться в страну при поддержке народных депутатов и активистов. Суд обязал его заплатить штраф в размере 3400 гривен и 320 гривен за судебный сбор.