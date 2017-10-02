Тимошенко вручили протокол за незаконное пересечение границы

Как сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, сегодня вручен административный протокол с подозрением о незаконном пересечении границы гражданкой Тимошенко. Дальше этим делом будет заниматься суд.

Если факты будут подтверждены, ей угрожает штраф от 3700 гривен, - пояснил Слободян, добавив, что статьей также предусмотрено содержание под арестом сроком до 15 суток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы, который 10 сентября смог прорваться в страну при поддержке народных депутатов и активистов. Суд обязал его заплатить штраф в размере 3400 гривен и 320 гривен за судебный сбор.