США предложили КНДР варианты ядерной деэскалации

Об этом представитель Госдепа Хизер Нойерт в своем Twitter.

Хизер сообщает, что для Пхеньяна существует два пути для прекращения своей ядерной программы - дипломатия или сила.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что американские каналы всегда готовы для связи с Белым Домом, так как руководство США все еще надеется на мирное разрешение ядерного конфликта на Корейском полуострове.

Совбез принял новые, еще более жесткие санкции в отношении КНДР, которые запрещают покупать у Пхеньяна текстиль, а также продавать ему нефть, уголь, газ, металл.

За последние две недели цена бензина на некоммерческих АЗС в Северной Корее подскочила до пяти долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт считает, что введение миротворческой миссии поспособствует восстановлению контроля Украины над всеми ее территориями.