08:44 02.10.2017 | Политика | Новости
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США предложили КНДР варианты ядерной деэскалации

Государственный департамент США считает, что каналы для принятия компромиссного решения по разоружению Северной Кореи все еще открыты для Ким Чен Ына.

США предложили КНДР варианты ядерной деэскалации

Об этом представитель Госдепа Хизер Нойерт в своем Twitter.

Хизер сообщает, что для Пхеньяна существует два пути для прекращения своей ядерной программы - дипломатия или сила.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что американские каналы всегда готовы для связи с Белым Домом, так как руководство США все еще надеется на мирное разрешение ядерного конфликта на Корейском полуострове.

Совбез принял новые, еще более жесткие санкции в отношении КНДР, которые запрещают покупать у Пхеньяна текстиль, а также продавать ему нефть, уголь, газ, металл.

За последние две недели цена бензина на некоммерческих АЗС в Северной Корее подскочила до пяти долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт считает, что введение миротворческой миссии поспособствует восстановлению контроля Украины над всеми ее территориями.


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